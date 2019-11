Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - Zeugen gesucht

Daun (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 31.10.2019, zwischen 12.20 und 12.50 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Daun geparkter weißer Geländewagen, der Marke Volvo, beschädigt. Der Volvo stand vorwärts eingeparkt auf Höhe der ED-Tankstelle. Vermutlich beim Rangieren in oder aus der Parklücke stieß der rechts neben dem Volvo geparkte PKW gegen den hinteren rechten Radlauf des geparkten Geländewagens. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Volvo wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260, zu melden.

