Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am Mittwoch, 30.10.2019, wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes ein schwarzer PKW Suzuki Swift beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem höheren silberfarbenen oder grauen PKW (SUV)unterwegs war und vorne rechts beschädigt sein dürfte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues unter Tel. 06531/9527-0 oder per email an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531/9527-0

email: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell