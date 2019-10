Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Obduktionsergebnis des tot aufgefundenen Mannes aus Wissmansdorf

Oberweis (ots)

Der am 20.10.2019 vermisst gemeldete 25-jährige Mann aus Wissmansdorf, welcher am 23.10.2019 tot in der Prüm aufgefunden wurde, wurde am gestrigen Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier zur Bestimmung der Todesursache obduziert. Die Obduktion führte zu dem Ergebnis, dass der junge Mann vermutlich ertrunken ist. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht erlangt werden.

