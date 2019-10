Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Jahreshauptversammlung der Verkehrswacht- Vulkaneifel

Gerolstein (ots)

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Verkehrswacht Vulkaneifel

Hiermit laden wir zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Verkehrswacht Vulkaneifel am Freitag, dem 29.11.2019 um 19:30 h in den Räumen der Jugendverkehrsschule in Daun ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch 1. Vorsitzende Angela Lerch 2. Totengedenken 3. Aktivitäten des Vereins in 2019 4. Bericht der Schatzmeisterin 5. Bericht der Kassenprüfer 6. Entlastung des Vorstands 7. Wahl eines stellvertretenden Geschäftsführers 8. Verschiedenes

