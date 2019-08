Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190806 - 821 Frankfurt-Praunheim: Brand in Fahrradkeller - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ker) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Brand in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Lübke-Straße, bei welchem glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Der Brand wurde gegen 00:40 Uhr durch Anwohner des Hauses bemerkt, welche sofort die Feuerwehr alarmierten. Durch diese konnte der Brand schnell gelöscht werden und ein Ausbreiten auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Die Anwohner mussten während der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen, konnten jedoch anschließend wieder in diese zurückkehren.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Ein technischer Defekt kann als Ursache weitestgehend ausgeschlossen werden. Ob es sich um eine fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführte Brandstiftung handelt, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen, ebenso wie die Suche nach dem möglichen Verursacher.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat und/oder dem/den Täter/n machen können, sich unter der Telefonnummer 069/755-51599 zu melden.

