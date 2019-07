Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Mayen für den Zeitraum 19.07.19, 12.00 Uhr - 21.07.19, 14.00 Uhr

Mayen (ots)

Mayen, Polcher Straße, Parkplatz REWE-Markt

In der Nacht 19./20.07.19 beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Einfriedungsmauer zum Parkplatz REWE-Markt in der Polcher Straße, Mayen und entfernt sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Mayen entgegen.

Kottenheim - Auseinandersetzung

Anlässlich des Junggesellenfestes war zunächst ein junger Mann durch Kopfstoß verletzt worden. Im weiteren Verlauf kam es dann zwischen zwei Gruppierungen zur körperlichen Auseinandersetzung, sodass die Polizei mit starken Kräften anrücken musste. Nachdem die Situation vor Ort sich bereits beruhigt hatte wurden die Beamten von einem Gast der Festivität beleidigt und in ihren Amtshandlungen gestört. Die Person wird sich diesbezüglich gesondert verantworten müssen.

Mayen, Jägerstieg - Verdächtiger Roboter

Anwohner meldeten am 21.07.19, um etwa 03.00 Uhr verdächtige Geräusche in der Nachbarschaft, die auf einen gegenwärtigen Einbruch schließen ließen. Zum Objekt wurden daher mehrere Streifenwagen auch von Nachbardienststellen entsandt. An der Örtlichkeit wurde die Geräuschquelle taktisch eingekreist und ausfindig gemacht. Der Verdächtige konnte dann auch gestellt werden. Es handelte sich um einen festgefahrenen Mähroboter.

