Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Schlag ins Gesicht mit Messer bedroht

Rohrbach: 08.06.2019, 02:40 Uhr - 09.06.2019, 03:07 Uhr (ots)

Nachdem zwei ortsansässige Männer zeitweise gemeinsam auf dem Rohrbacher Weinfest unterwegs waren und zechten, kam es zwischen den 34- und 36-jährigen "Freunden" auch immer wieder zu verbalem Streit. Ein erneuter Streit vor der Wohnanschrift der Beiden eskalierte und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung aus welcher der 34-jährige mit blutender Nase und aufgeplatzter Oberlippe herausging. Verärgert über seine vorläufige Niederlage rannte der 34-jährige in die Wohnung, nahm ein Messer aus dem Messerblock und hielt es Wort- und Tatenlos vor seinen Kontrahenten. Anschließend begab er sich zurück in die Wohnung. Dort konnte er von einem Nachbarn und der Security des Weinfestes aufgegriffen, in den Hof verbracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Die beiden an der Schlägerei beteiligten Personen hatten mit über 1,8 und 2,8 Promille erheblich den Alkohol zugesprochen. Die freundschaftliche Beziehung der Beiden dürfte nun aufgrund gegenseitiger Strafanzeigen ein einstweiliges Ende gefunden haben.

