Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg: Scheibe an VW Sharan eingeschlagen und Tasche gestohlen

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines silber-farbenen VW Sharan ein, der auf einem Feldweg an der L 600, kurz vor dem Ortseingang Gaiberg in Richtung Gauangelloch geparkt war. Gestohlen wurde die blaue Umhängetasche der Geschädigten, in der sich persönliche Ausweispapiere, Bankkarten und auch Bargeld befanden. Angaben zur Gesamtschadenshöhe können derzeit noch nicht getätigt werden. Die Geschädigte parkte ihren Wagen zwischen 13.55 Uhr und 14.20 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

