POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Beifahrer eines BMW wird rabiat gegen anderen Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist ein 47-jähriger Taxifahrer bereits am Mittwoch, 02. Oktober in Wiesloch Opfer eines rabiaten Beifahrers aus einem BMW geworden. Der Taxifahrer war gegen 22 Uhr in der Schwetzinger Straße stadteinwärts unterwegs. An einer Baustellenampel musste er aufgrund Rotlichts anhalten. Vor ihm stand ein dunkler VW Passat. Beim Umschalten auf Grünlicht fuhren beide los. In der Engstelle kam ihnen ein blauer BMW entgegen, sodass alle Fahrzeuge anhalten mussten. Der Fahrer des VW hupte, woraufhin der Beifahrer aus dem BMW ausstieg, zum VW lief und dessen Fahrer anschrie. Anschließend kam er zum Taxi und beleidigte den 47-jährigen Fahrer. Als der 47-Jähriger ausstieg, zog der Beifahrer aus dem BMW einen Teleskopschlagstock und ein Faustmesser und zeigte es dem Taxifahrer. Im weiteren Verlauf schlug er dem 47-Jährigen mehrmals mit der Faust gegen das Gesicht, wodurch dieser mehrere blutende Wunden erlitt. Er begab sich zur Behandlung selbständig in ein Krankenhaus. Der Angreifer stieß wieder ins Auto und der BMW fuhr weiter.

Der aggressive Beifahrer aus dem BMW wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 25 bis 32 Jahre alt - Ca. 185 bis 190 cm groß - dunkle Hautfarbe - Muskulös - Bartträger - War bekleidet mit schwarzem Jogginganzug - Trug eine schwarze Bauchtasche

Zeugen, insbesondere der Fahrer des dunklen VW-Passat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

