Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit verletzter Person

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall am frühen Montagnachmittag auf der B 292 bei Waibstadt wurde eine 44-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Ein 49-jähriger Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Nissan auf der B 292 von Sinsheim in Richtung Waibstadt unterwegs. Zum Linksabbiegen in die Hauptstraße ordnete er sich auf die Abbiegerspur ein. Dabei fuhr er einer 44-jährigen Mini-Fahrerin hinten auf, die aufgrund Gegenverkehrs halten musste. Hierdurch erlitt die Frau leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

