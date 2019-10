Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Weinheim. Ein 38-jähriger Mann war gegen 14.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mannheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ihm ein 28-Jähriger mit seinem VW Caddy hinten auf. Dabei erlitt der Fahrer des Mercedes leichte Verletzungen an Fuß und Oberkörper, der VW-Fahrer zog sich Verletzungen an Brust und Nacken zu. Beide begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der VW musste abgeschleppt werden.

