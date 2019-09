Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Paketbote schlägt 81-Jährigen und fährt davon

Rhede (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 81-jähriger Pedelecfahrer gegen 15.10 Uhr die Burloer Straße in Richtung Innenstadt. Aus dem Eichenweg näherte sich ein weißer Transporter, dessen Fahrer eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Kurz darauf überholte der Fahrer des Transporters den 81-Jährigen, beim Wiedereinscheren schnitt er diesem die Fahrlinie ab und es kam zur Berührung zwischen den Fahrzeugen, so dass der 81-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Der Paketbote setzte seine Fahrt fort und wurde durch den Geschädigten verfolgt. Hinter der Borgers Stiege entdeckte dieser den Transporter mit geöffneter Tür am Straßenrand stehend. Der Fahrer lieferte ein Paket aus. Als dieser zurückkehrte, sprach ihn der 81-Jährige auf den Vorfall an. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dem der Paketbote dem 81-Jährigen Schläge androhte (in akzentfreiem Deutsch).

Letztlich schlug der Paketbote dem Geschädigten ins Gesicht. Weitere Schläge könnte der 81-Jährige abwehren. Der Täter setzte sich schließlich in seinen Transporter, überfuhr das Fahrrad, setzte dann zurück und flüchtete.

Das abgelesene Kennzeichen lag als gestohlen ein. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

