POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Kreuzerweg in Prüm

Prüm, Kreuzerweg - Im Zeitraum zwischen Montag, 28.10.2019 gegen 19:30 Uhr und Dienstag, 29.10.2019 gegen 10:30 Uhr kam es im Kreuzerweg in Prüm zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein lila Opel Adam, welcher in den Parkbuchten am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 31 abgestellt war, wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Prüm (06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de) zu wenden

