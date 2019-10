Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Busunternehmen

Landscheid (ots)

Am 25.10.19 zwischen 00:30 und 05:40 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl zum Nachteil eines in Landscheid ansässigen Busunternehmens. Bisher unbekannte Täter brachen eine Tür zum Vorraum der Geschäftsräume auf und versuchten auch die Tür zum Geschäftsraum zu öffnen, scheiterten jedoch an der robusten Brandschutztür. Der oder die Täter mussten dazu einen das Gelände umgebenden Gitterzaun überwinden.

Wer hat in der Nacht zum Freitag Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9500-0 entgegen.

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9500-0

www.polizei.rlp.de/ki.wittlich



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich