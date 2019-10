Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wiederholte Sachbeschädigungen an Fassadenverkleidung der Wittlicher Schlossgalerie

Wittlich (ots)

Im zurückliegenden Zeitraum von drei Wochen kam es insbesondere zur Nachtzeit, zu Sachbeschädigungen an der Außenfassade der Schloßgalerie in Wittlich. Hierbei wurden insbesondere größere Fassadenziegel beschädigt. Zeugen, die sachbezogene Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell