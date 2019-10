Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kapelle mutwillig durch Feuer beschädigt

Bullay (ots)

Am 26.10.19 gegen ca. 17:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Bullay im Bereich "Im Tal" die dortige Kapelle, indem sie ein kleineres Feuer mittels zweier Einlegesohlen auf dem Altartisch entfachten. Hierdurch wurden das Inventar und der Kapellenanstrich in Mitleidenschaft gezogen. Mögliche Täterhinweise erbittet die PI Zell.

