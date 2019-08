Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 30.08.2019: Heuchelheim: Hoher Schaden bei Brand an einem Firmengebäude - Kripo sucht Zeugen

Gießen (ots)

Zu einem sechsstelligen Schaden kam es am Donnerstag, gegen 20.40 Uhr, in der Ludwig-Rinn-Straße in Heuchelheim. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte in dem Inustriegebiet offenbar gezündelt. Betroffen davon war ein größeres Firmengebäude.

Die ersten Anrufe gingen bei den Einsatzleistellen gegen 20.40 Uhr. Die Zeugen meldeten einen großen Feuerschein an einer Gebäudeseite der Firma. Es stellte sich schnell heraus, dass das Feuer offenbar in einem großen Papiermüllcontainer, der ein Fassungsvermögen von 1.200 Litern hatte, ausgebrochen war. Offenbar geriet eine "Grüne" - Mülltonne, Fassungsvermögen 240 Liter, dann ebenfalls in Brand. Durch die offenbar schnelle Ausdehnung des Brandes wurde die Rückseite des Firmengebäudes, in dessen Nähe die beiden Container abgestellt waren, erheblich beschädigt. Durch die enorme Rauchentwicklung gerieten auch Innenräume aufgrund gekippter Fenster in Mitleidenschaft. Nach den Löscharbeiten musste ein Schaden von mindestens 100.000 Euro festgestellt werden.

Die ersten Ermittlungen ließen schnell die Folgerung zu, dass der Inhalt des großen Papiercontainers vermutlich angezündet worden war. Sehr wahrscheinlich hatten Unbekannte den rückwärtigen Bereich der Firma zwischen 19.30 und 20.30 Uhr aufgesucht und das Feuer gelegt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Möglicherweise haben zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich der Ludwig-Rinn-Straße wahrgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

