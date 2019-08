Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 22.08.2019: 41-Jähriger wieder da+++ E-Scooter Fahrer mit Marihuana erwischt+++ Kontrollierter pustet 4,59 Promille

Gießen (ots)

Gießen: 41 - Jähriger wohlbehalten wieder zu Hause

Vor einer Woche berichteten wir über die Vermisstensuche nach einem 41 - Jährigen aus Gießen. Der 41 - Jährige ist gestern wohlbehalten wieder nach Hause gekommen. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Grünberg: Kurzen Moment ausgenutzt

Am Mittwoch, gegen 14.00 Uhr, hat ein Unbekannter offenbar wenige Minuten ausgenutzt, um ein Fahrzeug, das Am Rondell geparkt war, aufzubrechen. Die Besitzerin hatte den PKW nur für wenige Minuten vor einer KiTa aus den Augen gelassen. Der Täter hatte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Innenraum neben einer Handtasche auch ein Handy entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Fahrzeugtür offengelassen

Am frühen Mittwochmorgen wurde aus dem Führerhaus eines LKW eine Geldbörse mitsamt Papieren und Bargeld entwendet. Der Laster stand zwischen 05.30 und 06.00 Uhr unbeaufsichtigt in der Rheinfelser Straße in Lützellinden. Offenbar hatten die Täter mitbekommen, dass die Türen nicht verschlossen waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Handydiebe unterwegs

In einem Elektrogeschäft in der Gottlieb-Daimler-Straße haben Diebe am letzten Montagnachmittag ein Handy im Wert von 1.100 Euro entwendet. Die Diebe hatten das hochwertige Apple iPhone 8+ offenbar von der Sicherung abgerissen und mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: E-Scooter Fahrer mit Marihuana erwischt

Bei einer Kontrolle am Mittwochnachmittag (28. August) erwischten Polizisten einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer, der offenbar ohne Versicherungsschutz fuhr. Darüber hinaus fanden sie bei ihm 0,4 Gramm Marihuana. Die Drogen und den E-Scooter stellten die Ermittler sicher. Der Fahrer muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gießen: Ohne Führerschein Roller gefahren

Ohne Führerschein war Mittwochmittag ein 35-jähriger Gießener auf seinem Roller in Gießen unterwegs. Ordnungshüter kontrollierten den Rollerfahrer gegen 14.35 Uhr in der Straße "Südanlage" und leiteten ein Strafverfahren ein.

Gießen: Kontrollierter pustet 4,59 Promille

Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" kontrollierten am Mittwoch (29. August) Gießener Polizisten gemeinsam mit der Bundespolizei insgesamt 18 Personen im Gießener Stadtgebiet. Die Kontrolleure nahmen davon zwei Personen mit zur Wache, da sie zur Fahndung ausgeschrieben waren. Gegen 18.00 Uhr fiel ein Mann auf, der einen stolzen Wert von 4,59 Promille pustete. Er war erst mittags nach seiner ersten "Ausnüchterung" aus einem Krankenhaus entlassen worden. Aufgrund des hohen Wertes musste er wieder in eine Klinik.

Villingen/Londorf/Biebertal: Fahrräder im Wert von 165.000 Euro codiert

Polizisten des Polizeipräsidiums Mittelhessen codierten am vergangenen Wochenende bei verschiedenen Veranstaltungen insgesamt 105 Fahrräder im Wert von 165.000 Euro. Die Codierung ist inzwischen ein beliebtes Mittel, neben den mechanischen und elektronischen Sicherungen, sein Fahrrad gegen die Diebe zu schützten. Am Fahrradrahmen wird mittels eines Spezialgerätes die persönliche Identifikationsnummer sichtbar angebracht. Der Code gibt der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Der Dieb kann mi der Nummer nichts anfangen und somit ist das Fahrrad für ihn relativ wertlos. Besucher der Veranstaltung "Autofreies Lumdatal" sowie Gäste des Brunnenfestes in Biebertal-Fellingshausen nutzen das kostenlose Angebot der Polizei. Auch am kommenden Wochenende gibt es diese Aktion bei der Veranstaltung "60 Jahre Lebenshilfe" (Pressemeldung vom 27.08.2019).

Gießen: Hyundai beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (27. August) einen in der Frankfurter Straße geparkten Hyundai. Der rote Kleinwagen stand dort zwischen 01.30 und 10.00 Uhr. Der Schaden am Kotflügel des Autos wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Fußgängerin angefahren und weggefahren

Der Fahrer eines schwarzen SUV befuhr am Mittwoch, gegen 08.00 Uhr, die Schulstraße aus Richtung Bismarckstraße und bog im Kreuzungsbereich Schulstraße / Gartenstraße / Am Grasweg nach links in Richtung "Am Grasweg" ab. Hierbei übersah der unbekannte Fahrer die 21-jährige Fußgängerin, welche die Straße "Am Grasweg" aus Richtung Gießener Straße kommend in Richtung Bismarckstraße kreuzte und sich bereits mittig auf der Straße befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin verletzt wurde. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

