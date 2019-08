Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 28.08.2019: Frau belästigt und bedrängt+++Streit eskaliert+++Silberfarbener Mercedes nach Unfallflucht in Heuchelheim gesucht

Gießen (ots)

Gießen: Frau belästigt und bedrängt

Nach einem etwa 175 Zentimeter großen und ca. 45 Jahre alten Mann fahndet die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Dienstag, gegen 16.20 Uhr, in der Nähe der Licher Straße in Gießen zugetragen hat. Eine 24 - Jährige war mit ihrem Hund in einem Waldstück, das sich hinter der Vitos-Klinik befindet, unterwegs. Plötzlich sprang ein Unbekannter hinter einem Gebüsch hervor. Er sprach die überraschte Frau an und legte seinen Arm um sie. Anschließend versuchte er, die 24 - Jährige an sich heranzudrücken. Die taffe Frau wehrte sich. Als er sie losließ, rannte sie zum Haupteingang der Klinik. Der Unbekannte, der unerkannt entkommen konnte, soll eine Halbglatze und schwarze bzw. schlechte Zähne haben. Auffällig an ihm soll laut Zeugenangaben sein, dass er nuschelte und verdreckte Kleidung trug. Die eingeleitete Fahndung brachte nichts ein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Geöffnetes Seitenfenster ausgenutzt

Schnell weg war eine Geldbörse sowie ein Handy am Dienstag, gegen 10.40 Uhr, in der Neuen Bäue. Unbekannte hatten offenbar durch ein geöffnetes Seitenfenster eines dort geparkten PKW gegriffen und zugegriffen. Ein Zeuge fand später den geleerten Geldbeutel in der Nähe und gab ihn bei der Polizei ab. Das Bargeld und das Handy dürfte noch im Besitz des Diebes sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Damenrad aus Kellerraum entwendet

Auf ein Damenrad der Marke Montpellier hatten es Diebe zwischen Mittwoch und Sonntag in der Gießener Schlossgasse abgesehen. Die Unbekannten hatten sich offenbar ungestört Zugang in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses verschafft. Das schwarze Rad hat einen Wert von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Beide Außenspiegel ausgebaut

In der Schlachthofstraße in Gießen waren in den letzten Tagen Unbekannte, die es auf Außenspiegel von PKW abgesehen hatten, unterwegs. Die Täter hatten es in diesem Fall auf die Außenspiegel eines VW T4 Busses abgesehen. Der Wert liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Streit eskaliert

Zu einem Streit kam es am Dienstagabend in der Ringallee. Im Bereich einer Schule gerieten eine 69 - Jährige und ein 42 - Jähriger zunächst verbal aneinander. Dabei soll der Mann die Frau mehrfach beleidigt haben. In der Folge soll die Frau den Mann mit einer Hundeleine geschlagen haben. Der 42 - Jährige soll dann wiederum mehrfach mit der Faust auf die Frau eingeschlagen. Ein Zeuge beendete dann den Angriff und ging dazwischen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Tasche mit Fahrzeugunterlagen entwendet

In der Grünberger Straße haben Unbekannte in einem offensichtlich unbeobachteten Moment eine Tasche, in der sich mehrere Fahrzeugunterlagen befanden, entwendet. Die Täter waren zwischen Montag- und Dienstagmorgen in ein Firmengebäude für Kraftfahrzeughandel unterwegs und nahmen die Tasche unbemerkt mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Grauer Audi gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall von Dienstagnachmittag nach einem grauen Audi, dessen unbekannter Fahrer von Oberkleen in Richtung Vollkirchen unterwegs war. Ein 35-jähriger Fahrer aus Langgöns war mit seinem Audi A6 gegen 16.45 Uhr in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Auf seiner Fahrt nach Oberkleen musste er in einer Kurve dem grauen Audi ausweichen, da der Unbekannte offenbar zu weit auf seiner Fahrspur fuhr. Dabei touchierte der Langgönser mehrere Leitpfosten. Es entstand ein Schaden an dem A6 in Höhe von etwa 1000 Euro. Bei dem Audi handelt es sich vermutlich um einen neueren A3. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim:

An der Kreuzung der Heuchelheimer Straße und der Rodheimer Straße kam es am Dienstagabend (27. August) zu einem Auffahrunfall, bei dem ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter nach einem Gespräch einfach davonfuhr. Der Unbekannte war gegen 17.30 Uhr auf der Heuchelheimer Straße von Heuchelheim kommend unterwegs. An der Kreuzung ordnete er sich mit seinem Auto auf der Linksabbiegespur (Richtung Rodheimer Straße) ein und fuhr dem abbremsenden Daimlers einer 57-jährigen Frau aus Biebertal auf. Zwischen der Biebertalerin und dem Beifahrer des Unbekannten kam es zu einem kurzen Gespräch. Anschließend fuhr der Unbekannte in Begleitung des Beifahrers einfach davon, ohne die Personalien auszutauschen. Der Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um einen silberfarbenen Mercedes. Beschreibung des Fahrers: Er war etwa 30-40 Jahre alt und hat, so die Zeugen, ein südländisches Erscheinungsbild. Er soll dunkle kurze Haare, einen Drei-Tagebart und ein dunkles T-Shirt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und zur Identität des Fahrers machen können. Insbesondere sucht die Polizei nach einer Autofahrerin, die zum Unfallzeitpunkt hinter dem unbekannten Mercedes fuhr. Diese war mit einem hellen PKW unterwegs. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Unfallflucht in Krofdorf-Gleiberg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag (23. August) einen in der Burgstraße geparkten Opel. Der schwarze Corsa stand dort zwischen 09.00 und 20.00 Uhr. Der Schaden an der Beifahrertür wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Sabine Richter Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell