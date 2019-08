Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 26.08.2019: Weitere Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen"+++Massiv und aggressiv gegen Polizeibeamte vorgegangen+++ Exhibitionist festgenommen+++

Gießen (ots)

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet - 26 - Jähriger festgenommen

Zum wiederholten Male wurde Kontrollen im Zuge des Konzeptes Sicheres Gießen am Sonntag im Gießener Stadtgebiet durchgeführt. Dabei wurden die Gießener Beamte durch die Stadt Gießen und die Bereitschaftspolizei Kassel unterstützt. Die Kontrollen begannen gegen 15.00 Uhr und endeten gegen 20.00 Uhr. Im Visier waren dieses Mal mehrere Sportbars und Wettbüros im Stadtgebiet. Dabei wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Anders war dies jedoch bei einer Kontrolle einer Personengruppe im Gleiberger Weg. In unmittelbarer Nähe einer Schule konnte ein 26 - Jähriger überprüft werden. Die Beamten fanden bei dem mutmaßlichen Drogendealer mehrere kleinere Packungen Marihuana, etwa 1.400 Euro und ein Einhandmesser. Bei dem polizeibekannten Mann wurden im Anschluss weitere Maßnahmen eingeleitet.

Gießen: Massiv und aggressiv gegen Polizeibeamte vorgegangen

Pfefferspray mussten Polizeibeamte gegen einen 20 - Jährigen Asylbewerber aus Eritrea am letzten Wochenende einsetzten. Der aggressive Verdächtige hatte zuvor mehrfach versucht, eine Polizeibeamtin anzugreifen und zu verletzen. Zunächst hatten sich Zeugen am Sonntag, gegen 05.40 Uhr, bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass aus einem Zimmer in einem Mehrfamilienhaus im Asterweg Personen Glasflaschen auf im Hof abgestellte Fahrräder werfen würden. Es stellte sich heraus, dass sich in dem Zimmer mehrere Personen aufhielten. Bei der dann durchgeführten Personalienfeststellung versuchte der 20 - Jährige mehrfach die Polizeistreife zu attackieren. Mittels Pfefferspray konnte der offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss stehende Mann dingfest gemacht werden. Er wurde danach in eine Klinik gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Exhibitionist festgenommen

Ein mutmaßlicher Exhibitionist wurde am Samstagabend im Bereich des Waldbrunnenweges durch einen Polizeibeamten, der zur fraglichen Zeit zufällig dort außerhalb seines Dienstes unterwegs war, festgenommen und einer Streife übergeben. Der polizeibekannte 70 - Jährige Mann aus dem Landkreis Gießen hatte sich offenbar in der Nähe einer Schule vor mehreren Frauen und Kindern gegen 19.30 Uhr entblößt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mehrere Türen aufgebrochen

In der Ludwigstraße wurden am Sonntag, zwischen 02.00 und 13.00 Uhr, mehrere Türen einer Gaststätte aufgebrochen. Die Unbekannten hatten aus den Räumen etwas Kleingeld mitgehen lassen. Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Auseinandersetzungen auf der Straße

Zu Straftaten, an denen jeweils ein 34 - Jähriger beteiligt war, kam es am Sonntagnachmittag in der Grünberger Straße und in der Friedhofstraße in Nieder-Bessingen. Der 34 - Jährige hatte offenbar zunächst einen PKW und einen Anhänger in der Friedhofstraße beschädigt. Im Anschluss soll es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung mit einem 56 - Jährigen gekommen sein. Entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung wurden aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Elektro-Bike in der Rodheimer Straße entwendet

In der Rodheimer Straße hatten es Unbekannte am Samstag, zwischen 00.15 und 00.30 Uhr, auf ein Pedelec der Marke Fischer abgesehen. Das Rad war mittels Schloss an einem Laternenmast befestigt. Offenbar hatten die Täter das Schloss geknackt und das Rad, welches einen Wert von etwa 1.400 Euro hat, weggeschoben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Vandalen gesucht

In der Steinstraße waren am Samstag, gegen 18.45 Uhr, zwei Randalierer unterwegs. Die beiden jüngeren Personen, die einen dunklen Teint haben sollen, haben offenbar die Scheibe eines PKW eingeschlagen. Sie sollen 16 bis 18 Jahre alt sein. Einer von ihnen soll einen offenbar hochwertigen dunklen Jogginganzug getragen haben. Die andere Person soll schulterlange schwarze gelockte Haare haben und ein schwarzes Oberteil mit auffälligen weißen Längsstreifen getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbrecher gesucht

Am frühen Sonntagmorgen waren in der Gießener Goethestraße Einbrecher zu Gange. Die Täter hatten eine Tür einer Gaststätte aufgebrochen, um dann in die Räume zu klettern. Sie nahmen mehrere Hundert Euro mit. Laut Zeugenangaben soll es sich um eine Person handeln, die eine helle Jacke und eine Basecap trug. Vor der Brust soll der gesuchte Mann einen Rucksack getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Polizeieinsatz in Hausen

Mehrere Streifenwagen mussten am Sonntagmittag in der Straße Zur Mühle anrücken. Offenbar hatte ein 23 - Jähriger in einer Wohnung randaliert und eine Frau attackiert. Der Mann wurde festgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Bargeld und Fahrzeugschlüssel und Papiere weg

Bargeld sowie mehrere Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugpapiere haben Unbekannte am letzten Freitag aus einem Geländewagen im Neuhöfer Weg entwendet. Die Diebe hatten die Sachen aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallmeldungen:

Laubach: Kradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag auf der Landstraße 3138 zwischen Laubach und Gonterskirchen. Dabei wurde ein 25-jähriger Kradfahrer schwer verletzt. Der 25-Jährige aus dem Vogelsbergkreis verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er schwere - aber nicht lebensgefährliche-Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: 10.000 Euro Schaden nach Unfall

Am Samstag (23. August) fuhr gegen 18.10 Uhr befuhr eine 70-jährige Grünbergerin mit ihrem Auto die Straße "Neustadt" in Grünberg von der Frankfurter Straße kommend. In Höhe der Hausnummer 13 fuhr sie offenbar zu weit rechts und streifte dabei einen geparkten PKW eines 56-jährigen Grünbergers. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Rollerfahrerin nach Unfall leichtverletzt

Auf der Landstraße 3127 kam es Freitagnachmittag zwischen Geilshausen und Beltershain zu einem Unfall, bei dem sich eine 15-jährige Rollerfahrerin aus Grünberg leicht verletzte. Sie war gegen 17.55 Uhr auf der Landstraße in Richtung Grünberg-Beltershain unterwegs, als ein LKW die Rollerfahrerin überholen wollte. Dabei streifte offenbar der 56-jährige Fahrer mit seinem LKW die 15-Jährige, welche daraufhin zu Boden fiel. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen an den Armen und Beinen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden/A485: Leichtverletzt und hoher Schaden nach Unfall

Einen Leichtverletzten und 30.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unfall von Montagvormittag auf der Autobahn 485 zwischen der Ausfahrt Linden und dem Gießener Südkreuz. Ein 36-jähriger BMW Fahrer fuhr gegen 08.50 Uhr von der Gießener Pforte auf die Autobahn in Richtung Butzbach auf. Ein auf der rechten Fahrspur befindlicher 25-jähriger LKW-Fahrer aus Bad Endbach leitete daraufhin eine Vollbremsung ein, um offenbar ein Zusammenstoß mit dem einfädelnden BMW zu vermeiden. Ein nachfolgender Brummifahrer-Fahrer aus Erfurt erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den anderen LKW auf. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Erfurter in ein Krankenhaus. Die anderen Fahrer blieben offenbar unverletzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Linden: Mit über 2 Promille Unfall gebaut

2,12 Promille zeigte der Alko-Test bei einem 39-jährigen Autofahrer aus Hüttenberg nach einem Unfall von Sonntagfrüh in der Gießener Pforte in Großen-Linden an. Der Hüttenberger kam in Höhe des Feuerwehrgeländes von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen. Der Unfallfahrer versuchte zunächst noch in die Friedhofsstraße zu fahren, blieb aber offenbar aufgrund eines Achsschadens liegen. Ein Zeuge meldete den Unfall. Polizeibeamte nahmen den 39-Jährigen zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache und stellten seinen Führerschein sicher. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Rollerfahrerin nach Unfall schwerverletzt

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah offenbar ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer aus Buseck eine auf der Krofdorfer Straße fahrende 24-jährige Rollerfahrerin aus Wettenberg. Die 24-Jährige stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen im Rückenbereich zu. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Unfallfluchten:

Pohlheim: Laterne beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstag auf dem Parkplatz der Straße "Neuen Mitte" die Laterne einer Hauseingangsbeleuchtung. Eine Zeugin gab an, ein verdächtiges Geräusch gegen 12.15 wahrgenommen zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall um die Mittagszeit ereignet hat. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Weißes Handwerkerfahrzeug gesucht

Die Autobahnpolizei in Butzbach sucht nach einer Unfallflucht von Freitagvormittag auf der Autobahn 5 zwischen Grünberg und Reiskirchen nach einem weißen Handwerkerfahrzeug (verm. Fiat Ducato). Der Unbekannte fuhr gegen 09.55 Uhr von der Raststätte Reinharshain-Nord auf die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Süden (Frankfurt) auf. Anschließend scherte er auf die linke Fahrspur der zweispurigen Autobahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Skoda eines 26-Jährigen aus dem Landkreis Sömmerda. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bei dem weißen Handwerkerfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Fiat Ducato (neuere Bauart). Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Unfallfluchten aus dem Gießener Nordbereich:

Die Polizeistation Gießen-Nord bittet nach mehreren Verkehrsunfallfluchten um Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte melden Sie sich unter 0641/7006-3755, wenn Sie Zeuge von einer der nachfolgenden Unfälle geworden sind:

Nach einer Verkehrsunfallflucht von Freitagnachmittag (23. August) im Stadtgebiet sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere nach Fahrgästen eines beteiligten Busses. Ein Porsche und ein Bus fuhren gegen 16.40 Uhr nebeneinander auf der Südanlage in Richtung Berliner Platz. Der 22-jährige Busfahrer aus dem Lahn-Dill Kreis wich offenbar aufgrund des Fahrverhaltens des Porsches nach rechts aus, touchierte dabei zwei Poller sowie ein angekettetes Fahrrad und beschädigte diese in Höhe von etwa 8.800 Euro. Die bislang unbekannten Mitfahrer des Busses sind nach dem Unfall ausgestiegen. Die Polizei sucht nun nach diesen Mitfahrern. Wer befand sich Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr als Fahrgast in einem Bus auf der Südanlage. Wer war Zeuge des Unfallgeschehen? Wer kann Angaben zum Fahrverhalten des Porsches sehen?

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren einen im Wißmarer Weg fahrenden E-Bikes-Fahrer. Der 70-jährige Pedelec-Fahrer aus Wettenberg war dort Samstagfrüh (24. August) gegen 09.20 Uhr stadteinwärts unterwegs, als er mit dem Unbekannten zusammenstieß. Er stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen und Hinweise auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer geben?

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht im Asterweg. Der braune X1 stand dort zwischen 20.50 Uhr am Samstag (24. August) und 08.00 Uhr am Sonntag (25. August). Ein Unbekannter touchierte das Auto an der Fahrerseite und flüchtete anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

In der Gießener Straße in Gießen-Wieseck wich ein 30-jähriger Fahrer aus Gießen mit seinem Opel offenbar einem entgegenkommenden weißen Kombi aus, um ein Zusammenstoß zu verhindern. Dabei beschädigte der Opelfahrer einen geparkten Toyota. Der Unfall ereignete sich Freitagmittag (23. August) gegen 13.55 Uhr. Wer kann Angaben zu dem weißen Kombi und dessen Fahrer machen?

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf der Bundesstraße 457 (Gießen, Höhe "An der Automeile") nach einem Wohnmobil. Sonntagnachmittag kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen dem unbekannten Wohnmobil und einem weißen Ford Ka einer 28-Jährigen aus Fernwald. Während die Fernwälderin anhielt, fuhr der Unbekannte einfach weiter. An dem Kleinwagen der jungen Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Wer konnte das Unfallgeschehen beobachten. Wer kann Angaben zum Wohnmobil und dessen Fahrer machen?

Lich: Mofafahrer flüchtet

Am 23.08.2019 gegen 20.50 Uhr befuhr vermutlich eine männliche Person mit seinem Mofa die Amtsgerichtsstraße in Lich aus Richtung der Langgasse kommend. In Höhe der Hausnummer 14 kam er offenbar aufgrund Alkoholkonsums zu Fall und beschädigte dabei den dort geparkten PKW. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Weiterhin war das am Mofa angebrachte Versicherungskennzeichen abgelaufen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,00 EUR. Um Hinweise bittet die Polizei in Grünberg unter der Rufnummer 06401-91430.

Hungen-Inheiden: Unfallflucht in der Berliner Straße

Die 76-jährige Besitzerin eines grauen Golfs parkte ihren Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Berliner Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag (22. August) und 11.00 Uhr am Freitag (23. Augsut) mit dem Golf und beschädigte diesen im Frontbereich. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Reiskirchen/B49: Unfallflucht auf dem Pendlerparkplatz

Ein schwarzer Opel Astra Sports Tourer parkte Samstag (24. August) zwischen 08.00 und 17.00 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnauffahrt in Reiskirchen geparkt. Als der 35-jährige Besitzer zurückkam, stellt er Beschädigungen am Kotflügel hinten links fest. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß offenbar gegen den Opel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Sabine Richter Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell