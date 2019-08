Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 23.08.2019: Reiskirchen: Mann bei Brand in Ettingshausen sehr schwer verletzt

Gießen (ots)

Bei einem Brand in Reiskirchen - Ettingshausen wurde ein 74 - Jähriger sehr schwer verletzt. Er wurde aufgrund erheblicher Verbrennungen mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Das Feuer brach etwa gegen 13.00 Uhr in der Straße Am Schliffgarten in Ettingshausen aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Möglicherweise, so die bisherigen Ermittlungen, kam es zuvor zu einer Verpuffung in den Kellerräumen des Wohnhauses. Der Schaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Offenbar befand sich der 74 - Jährige zum Zeitpunkt des Brandausbruches alleine im Keller. Zwei weitere Personen, darunter eine 68 - Jährige, wurden leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

