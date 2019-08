Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 26.08.2019: Gießen: Offenbar Köder bei Klein-Linden ausgelegt - Polizei warnt

Gießen (ots)

Vor ausgelegten Ködern aus Fleisch, die zum Teil mit Rasierklingen bestückt sind, warnt derzeit die Gießener Polizei. Zeugen hatten gleich in zwei Fällen solche Köder, die vermutlich Hunde anlocken sollen, im Bereich der Gregor-Mendel-Straße in Klein-Linden gefunden. Glücklicherweise konnten die Hundebesitzer in beiden Fällen ihre Hunde dazu bringen, die teils mit kleinen Klingen bestückten Fleischstücke wieder auszuwerfen. Der erste Fall ereignete sich am Freitag, der zweite Fall am Samstag. Die Polizei, die in diesen Fällen dringend Zeugen sucht, warnt Hundebesitzer, da möglicherweise noch weitere "präparierte Köder" ausgelegt wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

