POL-OH: Polizei und Stadt ziehen positive Bilanz des 59. Hessentags - Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Bad Hersfeld, der Bundespolizei Kassel sowie der Polizei Osthessen

Polizei und Stadt ziehen positive Bilanz des 59. Hessentags

Bad Hersfeld. Ein fröhlicher und friedlicher Hessentag in Bad Hersfeld ging am Sonntagabend zu Ende. Am letzten Tag allein kamen noch einmal 105.000 Gäste in die Kur- und Festspielstadt und sahen den bunten Festzug, in dem sich ganz Hessen präsentierte. Das Konzert von Rea Garvey in der Sparkassen-Arena war mit 11.000 Besuchern ein großartiger Abschluss des 59. Landesfestes. Insgesamt besuchten 862.000 Menschen den Hessentag.

Voll aufgegangen sei die Verkehrsplanung, wie Bürgermeister Thomas Fehling erklärte. Mehr Menschen als zunächst erwartet sind mit Bussen und Bahnen während des Landesfestes in Bad Hersfeld angereist. Etwa 70 Prozent der Gäste nutzten dieses Angebot. Bürgermeister Fehling dankte der Verwaltung und dem Team, aber auch den vielen Partnern, der Polizei und den Rettungsdiensten für ihren Einsatz. Man nehme jetzt auch viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen für künftige Veranstaltungen in Bad Hersfeld mit.

Rundum zufrieden zeigten sich ebenfalls die integrierten Veranstalter, wie Polizei-Bistro, Natur auf der Spur, Hessische Vereinigung für Trachtenpflege und Hessischer Rundfunk. Die Besucherzahlen aller Beteiligter waren gut wie selten zuvor, die jeweiligen Veranstalter wa-ren mit mit ihren jeweiligen Veranstaltungsorten vollends zufrieden.

Auch die Polizei Osthessen zieht eine durchweg positive Schlussbi-lanz. "Unser Ziel und Auftrag während des zehntägigen Hessentags für bestmögliche Sicherheit der Festbesucherinnen und Festbesucher zu sorgen, ist voll aufgegangen", zeigen sich die beiden verantwortlichen Polizeiführer Martin Nickl und Hans-Dieter Blum mit dem Verlauf des diesjährigen Landesfestes in Bad Hersfeld aus polizeilicher Sicht sehr zufrieden. "Das Straftatenaufkommen war erfreulicherweise gering", betont Martin Nickl und Hans-Dieter Blum ergänzt: "Auch die erwarteten Verkehrsprobleme blieben aus."

Das Einsatzkonzept der Polizei wurde weit im Vorfeld des Hessentags in monatelangen Vorbereitungen und Planungen erarbeitet. Eine Viel-zahl von Polizistinnen und Polizisten war im Dauereinsatz und trotz langer Einsatzzeiten, Umstellung des Schichtdienstes und Urlaubssperre stets hochmotiviert und immer gut gelaunt.

"Wir haben in Bad Hersfeld ein fröhliches, abwechslungsreiches und vor allem störungsfreies und sicheres Landesfest erlebt", sagt Osthessens Polizeipräsident Günter Voß und lobt zugleich die hervor-ragende Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Hersfeld, der Staatskanz-lei, der Bundespolizei, den Hilfs- und Rettungsdiensten, den Sicher-heitsdiensten sowie den zahlreichen Ehrenamtlichen.

"Es war eine Freude zu sehen, wie die vielen hessischen Polizistinnen und Polizisten rund um die Uhr mit Ihrem unermüdlichen Einsatz für Sicherheit, Beratung aber auch für Unterhaltung gesorgt haben. In Bad Hersfeld hat man sich wohlgefühlt," so Voß.

Ein positives Fazit zog auch der Polizeiführer der Bundespolizei, Polizeioberrat Rainer Paul.

"Ich bin sehr zufrieden mit unserem Einsatzverlauf!", lobte er. "Am Bahnhof der Lullusstadt entstand zu keiner Zeit eine gefährliche Situation für Bahnreisende, niemand kam zu Schaden. Das war unser oberstes Ziel und ist somit mehr als ein gutes Ergebnis."

Garant für den Einsatzerfolg war ein schlüssiges Einsatzkonzept, dessen Ziel stets die Sicherheit der Bahnreisenden beinhaltete. Besonders nach den Großveranstaltungen, als binnen kürzester Zeit große Menschenmengen über den Bahnhof ihre Heimreise antreten wollten, hat sich die Wichtigkeit einer geordneten Reisendenlenkung gezeigt.

Hier gebührt nicht nur den Einsatzkräften ein großes Lob, sondern auch den vielen Hessentagsbesuchern. Durch Verständnis für unsere Maßnahmen und sehr positive, persönliche Rückmeldungen, auch auf den Social-Media-Kanälen, wurde unser Einsatz schlussendlich ein Erfolg.

Rund 91.000 Menschen nutzten den Zug für die Fahrt in die Hessentagsstadt und zurück. Das sind 182.000 Reisebewegungen über den Hersfelder Bahnhof. Die Zahl der festgestellten Straftaten liegt auf einem sehr niedrigen Niveau. Das war ein schöner und vor allem friedlicher Hessentag.

