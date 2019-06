Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtasche aus Pkw gestohlen, Weidezaungerät entwendet

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 17.06.2019

Handtasche aus Pkw gestohlen Mücke/Merlau - Aus einem schwarzen Skoda-Fabia-Kombi stahl ein unbekannter Täter, am Sonntag, zwischen 0:20 Uhr und 0:40 Uhr, in der Königsberger Straße im Mücker Ortsteil Merlau eine Handtasche. Zuvor schlug er eine Scheibe ein und gelangte so an die Beute. Außer ein paar Ausweiskarten befanden sich sonst keine Wertgegenstände in der Tasche. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Weidezaungerät entwendet Freiensteinau - Von einem Feld in der Nähe der Feldgemarkung "Naxburg" in Freiensteinau entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch (12.6.), zwischen 6 Uhr und 10 Uhr, ein Weidezaungerät samt Autobatterie. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 370 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

