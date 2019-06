Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Diebstahl aus Firmentransporter

Lotte (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (27.06.) ist auf dem Westfalenplatz ein weißer Ford Transit gewaltsam aufgebrochen worden. Aus dem Transporter entwendeten die Diebe Werkzeuge und Zubehör. Neben einem Bohrhammer und einem Akku-Schrauber der Marke Makita entwendeten sie eine Schleifmaschine und einen Laser der Marke Würth sowie Batterien und Akkus. Die Täter waren zwischen Mittwochabend, 21.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.30 Uhr, am Werk. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon, 05451/591-4315. Die Polizei rät: Lassen Sie hochwertige Werkzeugmaschinen nicht im Wagen zurück! Prüfen Sie, welche Maschinen Sie an sicheren Orten in Gebäuden aufbewahren können. Kennzeichnen Sie die Maschinen und halten Sie die individuellen Gerätenummern fest! Stellen sie Firmenwagen/Transporter an sicheren Orten ab, am besten in Hallen oder Garagen. Wenn dies nicht möglich ist, unmittelbar an Wohngebäuden und an beleuchteten, gut einsehbaren Stellen!

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell