Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Leichtkraftrad und Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Feuerbach (ots)

Unbekannte haben zwischen dem 27.09.2019 und Sonntagmorgen (06.10.2019) zwei Motorroller gestohlen, einer davon ist an der Straße Pfostenwäldle aufgefunden worden. Ein 39 Jahre alter Mann hatte seinen Leichtkraftrad Marke Kreidler am 27.09.2019 an der Terrotstraße abgestellt. Als er am Samstagabend (05.10.2019) gegen 22.30 Uhr wegfahren wollte, bemerkte er das Fehlen der schwarzen Maschine mit dem amtlichen Kennzeichen S-PQ 103. Der Wert des Fahrzeugs dürfte nach ersten Schätzungen rund 800 Euro betragen. Eine Passantin meldete am Sonntagmorgen einen in einem Waldstück an der Straße Pfostenwäldle liegenden Roller. Die Polizeibeamten fanden einen Miet-E-Roller auf, an dem das Topcase, in dem sich die Fahrzeugschlüssel befanden, aufgehebelt worden war. Ermittlungen bei der Vermietungsfirma ergaben, dass sich der blaue Roller mit dem Versicherungskennzeichen 788 RAS zuletzt am Freitag (04.10.2019) in der Stuttgarter Innenstadt befunden hatte. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 oder beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden. (tt)

