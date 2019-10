Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spinde aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmittag (06.10.2019) in einem Bad an der Mörikestraße mehrere Spinde aufgebrochen. Eine Zeugin beobachtete den Täter beim Durchwühlen eines Spindes im Umkleidebereich des Stadtbades. Er ergriff die Flucht, nachdem ihn die Zeugin angesprochen hatte. Der Dieb brach im Umkleidebereich insgesamt vier Spinde auf und erbeutete nach bisherigen Erkenntnissen lediglich einen geringen Bargeldbetrag. Der Flüchtige wird von der Zeugin wie folgt beschrieben: Zirka 180 Zentimeter groß und etwa 30 Jahre alt. Er hat lichtes Haar und auf seiner Brust trägt er ein großes Tattoo. Zeugen, insbesondere die Frau, die den Täter angesprochen hat, werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden.

