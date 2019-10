POL-KA: (CW) Wildberg - Betrunkener fährt mit nicht zugelassenem Roller gegen Auto

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein erheblich alkoholisierter 25-Jähriger ist am Donnerstagmittag in Wildberg mit einem nicht zugelassenen Motorroller gegen ein vorausfahrendes Auto gefahren.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 24-jährige Fahrer eines Seats kurz nach 13 Uhr die Marktstraße in Wildberg. An einem Zebrastreifen hielt er aufgrund eines querenden Fußgängers an. Der ihm nachfolgende, 25 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers bemerkte dies offenbar zu spät, fuhr gegen das Heck des Seats und stürzte anschließend zu Boden. Dabei blieb er unverletzt.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei versuchte der Unfallverursacher zu Fuß zu flüchten, er konnte jedoch von seinem 24-jährigen Unfallgegner eingeholt werden.

Bei den folgenden Überprüfungen der wenig später eingetroffenen Streife des Polizeireviers Nagold stellte sich heraus, dass der Motorroller keine Zulassung hat. Zudem ergab ein Atemalkoholtest beim 25-Jährigen einen Wert von knapp 1,4 Promille, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ferner machte er widersprüchliche Angaben zu den Eigentumsverhältnissen des Motorrollers.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 25-Jährigen sowie der Roller beschlagnahmt. Zudem wurde von dem polnischen Staatsangehörigen eine Sicherheitsleistung erhoben.

