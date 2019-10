Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gaststätteneinbrecher gehen Automaten an

Karlsruhe (ots)

Einbrecher gingen in den frühen Morgenstunden des Donnerstag in einer Gaststätte in der Schützenstraße unter anderem auch Spiel- und Zigarettenautomaten an. Nachdem sie sich über ein Seitenfenster Zugang zum Gastraum verschafft hatten, hebelten sie die Automaten auf, um das darin befindliche Kleingeld mitzunehmen. Sie verursachten dabei einen nicht unerheblichen Sachschaden.

