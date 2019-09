Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Strohmiete in Brand geraten - Polizei ermittelt

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.09.), gegen 00:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis vom Brand einer Strohmiete auf einem Feld in Grevenbroich-Neukirchen. Etwa 250 Strohballen standen im Bereich der Viehstraße und Ramrather Straße in Flammen. Die Feuerwehr ließ die Miete kontrolliert abbrennen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann Brandstiftung derzeit nicht ausschließen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

