Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall verursacht durch "Wheelie"

Bitburg (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Innenstadt von Bitburg ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Leichtkraftrades und eines PKW. Nach Angaben von mehreren Zeugen war der Motorradfahrer auf längerer Strecke, durch starkes Beschleunigen, wiederholt nur auf dem Hinterrad gefahren; einem so genannten "Wheelie". Das Leichtkraftrad soll dabei dicht zu vorausfahrenden Fahrzeugen aufgefahren sein. Bei einem verkehrsbedingten Abbremsen eines vorausfahrenden Wagens konnte der erst 16 Jahre alte Kradfahrer, bei der Fahrt auf dem Hinterrad, nicht mehr abbremsen und fuhr auf den PKW auf. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass das Leichtkraftrad nicht verkehrssicher war und legten es still. Der Unfallfahrer ist seit ca. einem halben Jahr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es erfolgt eine Mitteilung des Sachverhaltes an die zuständige Führerscheinstelle.

