Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 31.10.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ort: Weiersbach, L 46

Zeit: 30.10.2019, 14.23 Uhr

Eine 47 Jahre alte Autofahrerin aus der VG Daun bog in Weiersbach, aus der Ortslage kommend, nach links in die L 46, Fahrtrichtung Daun, ein. Von dort näherte sich zu diesem Zeitpunkt eine 42- Jährige mit ihrem PKW, sie war in Richtung Manderscheid unterwegs. Im weiteren Verlauf kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Die jüngere Autofahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste medizinisch behandelt werden. An den beteiligten PKW entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell