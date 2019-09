Polizei Düren

POL-DN: Brand in Huchem-Stammeln - Polizei sucht Zeugen

Niederzier (ots)

In Huchem-Stammeln brannte am Sonntagnachmittag ein leerstehendes Reihenmittelhaus. Im Umfeld des Brandes wurden drei Jugendliche beobachtet. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nachbarn hatten den Brand in der Hochheimstraße gegen 15:30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Diese war bis etwa Mitternacht mit den Löscharbeiten beschäftigt, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen gaben allerdings an, nach Ausbrechen des Feuers gesehen zu haben, wie sich drei Jugendliche, zwei Junges und ein Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren, vom Brandort entfernt haben. Sie liefen vom Garten des Hauses in Richtung der Pfarrer-Künster-Straße.

Diese Jugendlichen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die weitere Angaben zum Brand machen können, werden ebenfalls angehalten, entweder den zuständigen Sachbearbeiter unter der Nummer 02421 949-8125 zu kontaktieren, oder außerhalb der Bürodienstzeiten die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 anzurufen.

