Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Kreis Düren (ots)

In Heimbach-Hausen ging man ein Vereinsheim an, in Linnich-Körrenzig wurde in ein Gartenhaus eingebrochen, in Vettweiß-Disternich verging man sich an einer Werkstatt und in Kreuzau-Winden war ein Supermarkt Ziel von Einbrechern.

Zwischen dem 28.08.2019, 16:00 Uhr, und dem 01.09.2019, 17:15 Uhr, wurde das Fenster eines Vereinsheims in der Straße "In der Baade" in Heimbach-Hausen eingetreten und dann geöffnet. Vermutlich gelangten die Einbrecher ins Innere des Gebäudes. Es fehlte jedoch nichts. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

In einem Gartenhaus in der Straße "Franzosenberg" in Linnich-Körrenzig wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag hochwertige Werkzeuge gelagert. Einbrecher hatten die Fensterscheibe des Gartenhauses nach Innen gedrückt und außerdem auch versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Sie gelangten in das Gartenhaus und entwendeten die Werkzeuge.

Die Werkstatt eines Handwerksbetriebs in der Bergstraße in Vettweiß-Disternich wurde am Samstag zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr zum Ziel von Einbrechern. Der Geschädigte musste feststellen, dass eine Tür aufgehebelt worden war und die Einbrecher so ins Innere des Gebäudes gelangten. Neben Bargeld wurden auch Werkzeuge entwendet.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, um 01:39 Uhr, wurde in einem Supermarkt an der Maubacher Straße in Kreuzau-Winden ein Alarm ausgelöst. Als die Beamten vor Ort feststellten, dass unter anderem die Scheiben der Haupteingangstür eingeschlagen waren, umstellte man das Gebäude und forderte Verstärkung an. Mit einem Diensthund wurde das Objekt dann systematisch durchsucht. Offenbar hatten sich die Eindringlinge jedoch bereits mit ihrer Beute, eine hohe Anzahl an Zigaretten, entfernt.

In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und hat Spuren gesichert. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder im Umfeld der Tatorte etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

