Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geparkten VW angefahren; Sindelfingen: Geparkten Opel angefahren

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Geparkten VW angefahren

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag gegen 14.00 Uhr einen VW, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Stuttgarter Straße stand. Anschließend verließ er den Parkplatz, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Telefon 07031/132500 zu melden.

Sindelfingen: Geparkten Opel angefahren

Zwischen Sonntag, 12.00 Uhr und Montag, 18.30 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Königsberger Straße geparkten Opel Corsa angefahren und am Heck beschädigt. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 07031/6970 bittet Zeugen, sich zu melden.

