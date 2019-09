Polizei Düren

POL-DN: Metalldiebe auf frischer Tat betroffen

Jülich (ots)

Die Polizei konnte am Samstagnachmittag im Stadtteil Koslar ein diebisches Quintett unmittelbar am Tatort festnehmen. Sie hatten es auf Altmetall abgesehen.

Dank der frühzeitigen Hinweisgabe aufmerksamer Zeugen waren Beamte der Polizeiwache Jülich gegen 15:00 Uhr rechtzeitig zur Stelle, um einer Gruppe südosteuropäischer EU-Bürger den Erfolg eines bereits begonnenen Metalldiebstahls zu verwehren. Diese hatten sich widerrechtlich Zutritt auf das als Baustelle erkennbare Gelände der Schulschwimmhalle in der Lobsgasse verschafft und sich insbesondere an den Kupferrohren zu schaffen gemacht. Dazu hatten sich die Tatverdächtigen, ausgerüstet mit geeignetem Werkzeug, sogar in die Rohrschächte hinein begeben. Beim Hinzukommen mehrerer Streifenwagenbesatzungen war dann jedoch sprichwörtlich "Schicht im Schacht". Nach dem behördlich angeordneten Herausklettern wurden die Männer im Alter zwischen 19 und 30 Jahren festgenommen. Erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Folgetag wieder entlassen. Das gegen sie eingeleitete Strafverfahren dauert an.

Das Gerücht, dass speziell für Metalldiebe seitens der Polizei Handfesseln aus Kunststoff eingesetzt werden, ist übrigens nicht wahr.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell