Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten und Vereinsheim

Aldenhoven (ots)

In einen Kindergarten und ein im gleichen Gebäude untergebrachtes Vereinsheim wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen eingebrochen.

Gegen 17:00 Uhr am Dienstag war noch alles in Ordnung. Als der Kindergarten am Mittwoch gegen 06:30 Uhr wieder geöffnet werden sollte, wurde der Einbruch festgestellt. Offenbar hatten Unbekannte den Kindergarten über ein aufgebrochenes Oberlicht betreten. Im Inneren wurde noch eine Tür aufgebrochen. Beute machten der oder die Täter aber nicht. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Bei dem im Haus befindlichen Vereinsheim hingegen, wurden der oder die Einbrecher fündig. Nachdem ein Metallgitter aus der Wand gerissen worden war, wurde das dahinterliegende Fenster geöffnet. Hier wurden mehrere Schränke aufgebrochen. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld entwendet.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

