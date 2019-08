Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Mehrfamilienhäusern

Langerwehe/Düren (ots)

Wohnungen in Mehrfamilienhäusern waren am Donnerstag Ziel von Einbrechern.

Gegen 07:00 Uhr verließ eine Bewohnerin ihr Zuhause in der Hauptstraße in Langerwehe. Als sie gegen 17:05 Uhr heimkehrte, stellte sie den Einbruch fest. Die Wohnungstür wies mehrere Beschädigungen auf. Es fanden sich Hebelspuren und ein zerstörtes Schloss. Im Inneren wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde unter anderem ein Laptop entwendet.

Einen weiteren Einbruch nahm die Kriminalpolizei in der Wilhelmstraße in Düren auf. Zwischen 09:30 Uhr und 12:40 Uhr machten sich Unbekannte an der Wohnungstür zu schaffen. Nach dem das Schloss zerstört war, konnte die Wohnung betreten werden. Auch hier wurden mehrere Räume nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Genaue Angaben konnten zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht gemacht werden.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren an den Tatorten gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

