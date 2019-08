POL-DN: Mit falschem Gewinnversprechen hohen Geldbetrag erbeutet

Polizei Düren

In den letzten zwei Wochen tätigte ein Senior aus Düren mehrere Überweisungen in der Annahme, später einen hohen Gewinn ausgezahlt zu bekommen.

Die Masche ist hinterlistig: Der Mann erhielt von einer ihm unbekannten Frau einen Anruf. Sie teilte ihm mit, er habe einen höheren fünfstelligen Betrag bei einem Gewinnspiel gewonnen. Um das Geld ausgezahlt zu bekommen, wäre jedoch vorher das Entrichten von "Gebühren" nötig. Außerdem solle er niemandem davon erzählen. Das Ganze müsse im Geheimen stattfinden, da er sonst Steuern auf seinen Gewinn bezahlen müsse. Der Senior ging derart instruiert zu seinem Geldinstitut. Auch für den Fall, dass dort jemand Verdacht schöpft, hatte die Anruferin dem Mann passende Antworten bereitgestellt. Aus dem fünfstelligen Gewinn wurde in weiteren Telefonaten ein sechsstelliger Gewinn, weitere "Gebühren" wurden fällig. So überwies der Geschädigte seinerseits mehrere Geldbeträge. Als eine Familienangehörige während eines Telefonates hinzukam, flog der Schwindel auf. Als sie den Hörer übernahm, wurde das Gespräch auf der anderen Seite direkt beendet. Zurück blieb ein Senior mit einem hohen wirtschaftlichen Schaden.

Dieses Beispiel zeigt, dass Betrüger alle Register ziehen, um an das Geld anderer Menschen, oftmals von Senioren zu kommen. Sprechen Sie mit älteren Verwandten, Nachbarn oder Bekannten über derartige Taten. Seien Sie misstrauisch, wenn jemand für etwas vermeintlich Gutes zuerst eine Gegenleistung verlangt. Wenn Sie derartige Anrufe bekommen, vertrauen Sie sich jemandem an. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an die Polizei. Die Beamten helfen Ihnen bei der Einschätzung, ob es sich um ein seriöses Anliegen oder um kriminelle Machenschaften handelt.

