Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen

Bild-Infos

Download

Niederzier (ots)

Schwer verletzt wurde am Mittwoch ein 19-jähriger Autofahrer, als er auf der Tagebaurandstraße von der Fahrbahn abkam. Nach seinen Angaben hatte er nur mal kurz aufs Handy geschaut.

Gegen 08:40 Uhr war der Kerpener auf der L 264 aus Richtung Hambach in Richtung Merzenich unterwegs. Andere Verkehrsteilnehmer, die zur gleichen Zeit auf der Strecke zwischen Hambach und Niederzier unterwegs waren, berichteten übereinstimmend, dass das Fahrzeug plötzlich nach rechts in den Grünstreifen geriet. Es folgte ein Gegenlenken nach links. In der Folge überschlug sich das Auto mehrmals und blieb schließlich auf den Rädern im Grünstreifen stehen. Der junge Mann konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen. Gegenüber den Unfallzeugen und den Beamten gab er an, vor dem Unfall kurz auf sein Mobiltelefon geschaut zu haben.

Der Fahrer wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Das Mobiltelefon wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell