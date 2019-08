Polizei Düren

POL-DN: Auseinandersetzung im Linienbus

Düren (ots)

Ein Unbekannter nahm am Mittwoch in einem Bus einem Jugendlichen das Handy weg und schlug ihm ins Gesicht.

Gegen 13:15 Uhr bestieg ein 16-jähriger Dürener auf den Neuen Jülicher Straße mit zwei Mädchen einen Linienbus. Er setzte sich neben einen ihm unbekannten Mann. Zwischen den beiden kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Fremde dem Jugendlichen dessen Handy aus der Hand nahm. Dieses wiederum bekamen die beiden Mädchen mit. Es kam zu einem Gerangel, bei dem eines der Mädchen das Handy wieder an sich nehmen konnte. Der 16-Jährige erhielt von dem Mann einen Schlag ins Gesicht. Am Bahnhof stieg der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann aus und flüchtete in Richtung Nord-Düren. Der Jugendliche musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Anschließend wurde er mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Eines der Mädchen wurde ebenfalls leicht verletzt, sie verzichtete jedoch auf eine sofortige Behandlung. Zur Beschreibung des Flüchtigen konnten die Beteiligten noch angeben, dass er blonde, gelockte Haare hatte, die zu einem Zopf gebunden waren. Er trug eine lilafarbene Kappe mit neongelber Aufschrift und eine kurze schwarze Hose.

Hinweise zu der flüchtigen Person nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell