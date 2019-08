Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Geschäft und Vereinsheim

Düren (ots)

Zwei Objekte im nördlichen Stadtgebiet waren zwischen Montag und Dienstag Ziel von Einbrechern.

Zwischen Montagabend, 22:00 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16:00 Uhr, drangen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Schulstraße ein. Ein Fenster wurde aufgehebelt und so das Innere des Vereines betreten. Nachdem eine Tür im Innenraum aufgehebelt worden war, wurde das Bargeld aus einer Spendenbox sowie aus einem weiteren Behältnis ebenfalls Bargeld entwendet.

Gegen 23:35 Uhr hörte ein Zeuge auf der Gutenbergstraße das Klirren von Glas. Als er nachschaute, sah er noch einen Unbekannten mit einem Rucksack aus einem Geschäft klettern und weglaufen. Der Zeuge nahm noch die Verfolgung auf, verlor den Mann jedoch im Parkhaus Stolzestraße aus den Augen. An dem Geschäft hatte der Einbrecher ein Loch in ein Schaufenster geschlagen, durch das er hindurchklettern konnte. Zur Art der Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Eine Beschreibung des Flüchtigen war dem Zeugen nicht möglich.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

