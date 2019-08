Polizei Düren

POL-DN: Schwarze Schafe auf der Panoramastraße unterwegs

Nideggen / Hürtgenwald (ots)

Am frühen Mittwochabend (28.09.2019) beschwerten sich zum wiederholten Male Bürger aus Vossenack und Schmidt über laute Motorräder, die auf der Panoramastraße zwischen den beiden Orten hin- und herfahren würden. Zwei Motorradstreifen des Verkehrsdienstes in Düren konnten gegen 19:00 Uhr insgesamt vier Kräder anhalten. Gegen zwei von ihnen wurde wegen extrem schräg montierten und deshalb nur erschwert ablesbaren Kennzeichen eine Strafanzeige erstattet. Den Grund der Bürgerbeschwerden lieferten jedoch ein 22-Jähriger aus Jülich und ein 23-Jähriger aus Aldenhoven. An den Motorrädern der beiden waren, wie eine vorläufige Phonmessung der Polizei vor Ort ergab, erheblich zu laute Auspuffanlagen montiert. Die Motorräder wurden zur technischen Überprüfung sichergestellt. Die beiden, aus Sicht der Anwohner sehr rücksichtslosen jungen Erwachsenen, erwarten entsprechende Anzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis.

