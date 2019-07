Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizeieinsatz nach Raub +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Raub am Ohlenbuschweg sowie einem anschließenden Polizeieinsatz sind am Donnerstagabend ein 19-Jähriger sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt worden.

Der 19-jähriger Oldenburger hatte sich um 18.40 Uhr zunächst telefonisch bei der Polizei gemeldet und erklärt, dass er kurz zuvor Opfer eines Raubdelikts geworden sei. Seiner Schilderung zufolge war er mit seinem Fahrrad am Niklasteich unterwegs. Als er an einer Gruppe von sechs bis acht Personen vorbeifuhr, sei er von einem Mann aus dieser Gruppe angesprochen worden. Der 19-Jährige habe daraufhin angehalten und sei unvermittelt von dem Unbekannten mit Faustschlägen traktiert worden. Der Angreifer habe ihm dann seine Kopfhörer entrissen; dem Radfahrer sei es schließlich jedoch gelungen, die Flucht zu ergreifen. Der Oldenburger gab den Beamten eine genaue Beschreibung des Täters, woraufhin mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann gefahndet wurde.

Nur wenige Minuten später traf eine Streifenbesatzung an der Hundsmühler Straße auf eine fünfköpfige Personengruppe. Zwei Männer aus dieser Gruppe ergriffen sofort die Flucht, als sie den Streifenwagen sahen. Bei den übrigen Personen handelte es sich um einen 19-jährigen Oldenburger sowie zwei weitere Männer im Alter von 20 und 28 Jahren. Im Verlaufe der Kontrolle wurde der 28-Jährige immer aggressiver, beleidigte die Beamten und versuchte schließlich, sich der Kontrolle zu entziehen. Als der Mann von den Beamten für die weitere Überprüfung festgehalten wurde, schlug und trat er um sich und versuchte, Gegenstände nach den Beamten zu werfen. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der 28-Jährige schließlich mit Handfesseln fixiert werden, wobei er weiterhin nach den Beamten trat und sie bespuckte. In seinen Taschen fanden die Beamten Betäubungsmittel. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Zelle verbringen.

Bei dem Einsatz wurde ein 37-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Der 19-jährige Radfahrer, der zuvor Opfer des Raubdeliktes geworden war, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ob einer der kontrollierten Männer mit dem Raub in Verbindung gebracht werden kann, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Gegen den 28-Jährigen wird wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (820863)

