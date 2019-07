Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher steigen in Gaststätte ein +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der vergangenen Nacht in die Räume einer Gaststätte am Stau ein und entwendeten Bargeld und einen Computer. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 23 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, hatten die Täter zunächst ein Fenster zur Gatstätte aufgehebelt. Im Gebäude durchwühlten sie den Gastraum sowie ein angrenzendes Büro nach Wertsachen. Anschließend brachen die Unbekannten im Untergeschoss einen Zigarettenautomaten auf. Mit Bargeld und einem Computer als Beute suchten die Täter nach dem Einbruch das Weite (812335).

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0441/790-4115 entgegen genommen.

