POL-OL: +++ Westerstede: Ermittlungen nach Raubüberfall auf Sparkassen-Filiale - Zeugenaufruf +++

Am Montag war es in den späten Nachmittagsstunden zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Sparkassenfiliale in Augustfehn gekommen (siehe Pressemitteilung der Polizei Westerstede: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4318363 )

Wie berichtet, konnten die Ermittler in der Nähe des Tatortes ein Fahrrad sicherstellen, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der Tat vom Täter zur Flucht verwendet worden war. Bei dem Rad handelt es sich um ein älteres blaues Klapprad der Marke "Clipper". Die Polizei Westerstede sucht nun Personen, die Hinweise zu dem Fahrrad oder dessen Eigentümer geben können.

Zeugen, die das Rad wiedererkennen und entsprechende Angaben dazu machen können, werden dringend gebeten, sich unter Telefon 04488-8330 bei der Polizei Westerstede zu melden.

