Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Tageswohungseinbruch in Wiefelstede-Metjendorf

Oldenburg (ots)

Am Freitag, 05.07.2019, im Zeitraum 07.45 bis 14.15 Uhr, kam es an der Metjendorfer Landstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter hebelte eine Terrassentür auf und gelangte so in das Objekt. Hier entwendete er u.a. Schmuck, Bargeld, eine Handtasche und ein Notebook. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell