POL-DN: Rennradfahrer durch Kollision mit Pkw schwer verletzt

Langerwehe (ots)

Bei einem Unfall auf der K35 wird am Donnerstagabend ein Rennradfahrer schwer verletzt.

Am Donnerstagabend gegen 19:05 Uhr befuhr eine Frau aus Düren mit ihrem Pkw die K35 von Echtz in Richtung Inden. Zur gleichen Zeit befuhr ein Herr aus Aachen mit seinem Rennrad die Straße in dieselbe Richtung. Er nutzte dabei die Fahrbahn, nicht den vorhandenen Radweg.

Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu einer Kollision zwischen Pkw und Radfahrer. Die 71-jährige Fahrerin des Pkw gab gegenüber den aufnehmenden Beamten an, sie habe keinen Radfahrer wahrgenommen. Erst durch einen lauten Knall habe sie gemerkt, dass es zu einem Unfall gekommen sei.

Der 55-jährige Radfahrer konnte vor Ort keine Aussage machen. Er wurde mit einem RTW in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

