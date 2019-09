POL-DN: Dank geht an aufmerksame Zeugen: Handtaschendieb wurde festgenommen

Polizei Düren

Nachdem er am Samstagmorgen einer Seniorin die Tasche entrissen hatte, kam der Täter nicht weit. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Beschuldigte noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Um 08:20 Uhr hatte der Tatverdächtige, ein 23 Jahre alter Migrant aus Afrika, sich in der innerstädtischen Stefan-Schwer-Straße (Nähe Haus der Stadt) überfallartig einer 78 Jahre alten Frau aus Langerwehe genähert und ihr die Handtasche entrissen. Der überraschten Geschädigten blieb nichts anderes als laut zu schreien. Und genau das war die richtige Antwort auf die Wegnahme ihrer Tasche, denn so wurden zwei in der Nähe befindliche Mitarbeiter eines Fitnessstudios auf die Straftat aufmerksam. Diese konnten den davonrennenden Täter, der sich sofort entdeckt fühlte und die Tasche von sich schmiss, dann auch aufhalten und die Polizei hinzu rufen. Vor Eintreffen der Beamten konnte der offenbar berauschte Mann jedoch für kurze Zeit seine Flucht fortsetzen, bis er wenig später am Dürener Bahnhof durch die Polizei festgenommen werden konnte. Zu Beweiszwecken wurde dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Die im Rahmen des Strafverfahrens anhängigen polizeilichen Maßnahmen und die staatsanwaltschaftlich angeordnete Vorführung vor den Haftrichter dauern an.

