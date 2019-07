Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungsbrand an der Oranienburger Straße

Hamm-Norden (ots)

Am Donnerstag, 04. Juli 2019 gegen 20 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Wohnungsbrand in der Oranienburger Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Das Feuer griff schnell auf angrenzende Wohnungen über und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Insgesamt sind sechs Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus betroffen und nicht bewohnbar. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Eine Person wurde im Rettungswagen vorsorglich behandelt, war aber nicht verletzt. Der Nordenstiftsweg war für die Dauer der Löscharbeiten bis etwa 22.45 Uhr komplett gesperrt. (ab)

